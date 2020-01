Gaeta, chiede anticipatamente 40mila euro e non consegna la merce. 54enne denunciato per truffa

In data 30 dicembre 2019, i Carabinieri della locale tenenza, a conclusione di specifica attività di indagine, deferivano in stato di libertà un 54enne per il reato di “truffa”.

Il predetto, esercente attività di commercio, mediante artifizi e raggiri consistenti nell’aver richiesto anticipatamente al titolare di una ditta la somma di euro 40.000, si faceva accreditare tale somma senza provvedere a fornire la merce richiesta.