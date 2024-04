Pizzerie e pasticceria controllate dai NAS, multe e sequestri

Il 26 aprile c.a. a San Cosma e Damiano (LT), I Carabinieri della locale Stazione unitamente a personale del NAS Carabinieri di Latina, hanno proiettato mirati controlli ad alcune attività ristorative del comune del sud pontino, volti ad accertare il rispetto della normativa igienico sanitaria a tutela dei consumatori finali.

Nel corso dell’attività ispettiva sono stati controllati due ristoranti pizzeria, nella prima sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 25kg di generi alimentari e 20 litri di vino privi di tracciabilità con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa di 1.500,00 € ai sensi dell’art. 18 REG. CE 178/2002 sanzionato dall’art. 2 D. LGS. 190/2006.

Stessa ammenda è stata elevata all’altra pizzeria per cui è scattato il sequestro complessivo di 60 kg di alimenti tutti privi di tracciabilità, in palese violazione anche in questo caso delle strette normative che disciplinano questo campo.

Per ultimo è stata controllata una pasticceria che è stata trovata in possesso anche in questo caso di numerose quantità di creme e dolci privi di tracciabilità, per cui è scattato il sequestro amministrativo di circa 50 kg di derrate alimentari e la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa.