Formia, controlli ai locali della movida: sanzioni e denunce

I Carabinieri del Comando Stazione CC di Formia (LT), all’esito di mirati servizi preventivi nella zona della “Movida”, hanno comminato sanzioni e deferito in s.l. due persone per reati e violazioni in materia urbanistica, igienico-sanitaria e relativamente al pubblico spettacolo.

In particolare i militari dell’Arma hanno constatato che in un locale pubblico di Formia era stato organizzato un intrattenimento pubblico con band musicale senza la prevista autorizzazione al pubblico spettacolo né la prevista relazione tecnica di impatto acustico valida ai fini dell’evento medesimo. Sono state elevate sanzioni amministrative mentre il locale, a seguito di alcuni accertamenti, è risultato altresì privo di alcuni requisiti urbanistici ed igienico sanitari che hanno valso il deferimento in s.l. all’A.G. del rappresentante legale e di un professionista incaricato alla relazione della prevista segnalazione certificata di agibilità presentata all’Ufficio tecnico comunale, quest’ultimo sospettato di aver attestato falsamente l’assenza di irregolarità urbanistiche per lo stesso locale.