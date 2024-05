Operazione antidroga dei Carabinieri, tre arresti

Durante la giornata del 4 maggio 2024 i militari del N.O.RM. – Sezione Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Formia hanno portato a termine un’importante operazione antidroga, che ha permesso l’arresto di tre persone ed il sequestro di una consistente quantità di stupefacenti. I fermati corrispondono a tre uomini rispettivamente G.S. cl. 64, di origine campana e residente a Santi Cosma e Damiano, già noto alle Forze dell’Ordine perché gravato da numerosi precedenti di polizia, F.F. cl. 91 e N. E. cl. 93, entrambi provenienti dal napoletano e già segnalati per reati in violazione delle norme in materia di stupefacenti.

L’operazione è stata condotta presso un terreno situato a Santi Cosma e Damiano (LT), dove i militari dell’Arma hanno rinvenuto 1 kg di hashish, suddiviso in 10 panetti da 100 grammi ciascuno, oltre a ulteriori 100 grammi di cocaina più materiale vario dedito al confezionamento. Stupefacente che viene ritenuto, sia per la quantità che per le modalità di confezionamento e occultamento, finalizzato alla sua vendita al dettaglio.

Per la riuscita del sequestro, i Carabinieri hanno collaborato attivamente con i cani antidroga della Guardia di Finanza che, con il loro fiuto infallibile, hanno contribuito a individuare il nascondiglio degli stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, come disposto dalla Procura della Repubblica di Cassino, le tre persone arrestate sono state tutte condotte presso la Casa Circondariale di Cassino e poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria chiamata ora a vagliare sull’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti mossa a loro carico.

L’operazione dei Carabinieri di Formia rappresenta un importante successo nella lotta contro il traffico di droga nel territorio, dimostrando l’efficacia delle Forze dell’Ordine nel contrastare questo grave fenomeno, e potranno proseguire con le indagini rivolte all’individuazione di eventuali complici o collegamenti con altre organizzazioni criminali.