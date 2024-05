Identificata e denunciata responsabile di furti a Itri e Sabaudia

In data 9 maggio c.a. a Itri (LT), i Carabinieri della locale Stazione, deferivano in stato di libertà una donna classe 92, gravata da precedenti di polizia, originaria della provincia di Napoli e residente a Villaricca (NA), per il reato di furto aggravato.

Tramite una serie di mirati accertamenti investigativi i militari sono riusciti a risalire alla sua identità circa la responsabilità di alcuni furti commessi presso i centri commerciali del sud-pontino.

In particolare la donna, nel comune di Itri (LT), lo scorso mese di marzo, era riuscita a sottrarre dagli scaffali di un noto supermercato alcune bottiglie di alcolici e superalcolici del valore di circa euro 200, facendo dileguare le sue tracce.

Mentre in un’altra occasione nel comune di Sabaudia (LT), la giovane aveva commesso un altro furto, sempre all’interno di un noto ipermercato della città, dileguandosi anche quella volta senza che nessuno potesse accorgersi in tempo del furto commesso.

La ragazza, oltre alla denuncia penale, ora rischia una misura di prevenzione, quale il foglio di via obbligatorio per anni tre, volto a prevenire ulteriori condotte delittuose che la stessa potrebbe nuovamente effettuare “fuori porta”, nella Provincia di Latina.