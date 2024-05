Servizio di controllo del territorio della Polizia di Stato. Un arresto e un denunciato

La Polizia di Stato di Latina nel pomeriggio di ieri ha nuovamente coordinato un servizio interforze finalizzato a garantire un durevole effetto di deterrenza e repressione delle condotte criminali in questo capoluogo.

Le pattuglie della Polizia di Stato – Squadra Volante unitamente a Reparto Prevenzione Crimine Lazio– d’intesa con le altre Forze di polizia, hanno effettuato specifiche attività di controllo del territorio nel quartiere “Nicolosi” e nella zona delle Autolinee, prestando particolare attenzione alle aree di maggior degrado in cui è maggiormente probabile la consumazione di reati.

Nella circostanza sono stati effettuati numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare 147 soggetti, delle quali con 15 pregiudizi di polizia e controllare 100 veicoli.

Sono stati effettuati inoltre controlli a persone ristrette agli arresti domiciliari o sottoposti a misure alternative alla detenzione.

Durante le attività di controllo effettuate dai poliziotti della Squadra Volante, è stato fermato un veicolo con a bordo due cittadini rumeni; grazie a più approfondite verifiche è emerso che a carico di uno dei due passeggeri risultava pendente un mandato di arresto europeo ai fini dell’estradizione o consegna, emesso dalle autorità rumene per reati concernenti l’ordine pubblico, per rissa e sequestro di persona, con un definitivo di pena da scontare a carico dell’uomo di 3 anni.

Pertanto, in esecuzione del provvedimento, il soggetto è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Latina in attesa delle determinazioni della Corte D’Appello di Roma competente in materia.

L’autovettura sulla quale viaggiavano i due, è risultata invece oggetto di denuncia per appropriazione indebita, sporta presso gli Uffici di Polizia di Milano nello scorso mese di Aprile, pertanto i poliziotti hanno proceduto alla denuncia all’A.G. in stato di libertà del conducente dell’autovettura, per il reato di ricettazione.

Non sono mancati i controlli e le verifiche volte al contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare, verificando la regolarità dei cittadini stranieri a permanere sul Territorio Nazionale; a tal riguardo sono stati controllati 7 cittadini stranieri tutti risultati regolari.

Tale operazione, condotta in piena sinergia dalle diverse forze di polizia, nel quadro delle attività coordinate poste in essere sotto l’egida della Prefettura di Latina, punta ad effettuare un più mirato e profondo controllo del territorio, setacciando interi quartieri del capoluogo e delle altre città inserite nell’ambito delle attività al Alto impatto.