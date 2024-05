Gaeta, in possesso di un coltello a serramanico: denunciato

Gaeta (LT), 7 maggio 2024, i militari della locale Tenenza Carabinieri, durante i consueti controlli del territorio volti a prevenire e reprimere i reati in genere, hanno identificato una persona sospetta sulla Strada Regionale 213 Flacca e dopo aver accertato che l’uomo T. G. cl. 91, originario di Napoli e residente a Gaeta (LT), era già gravato da precedenti di polizia, lo sottoponevano ad una perquisizione il cui esito risultava positivo. Infatti i Carabinieri rinvenivano addosso al soggetto un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm, che il medesimo portava con sé senza alcuna giustificazione. Di conseguenza, lo stesso è stato immediatamente deferito in s.l. alla competente A.G. mentre l’arma bianca veniva sequestrata per il successivo deposito al competente ufficio del Tribunale di Cassino. L’azione del personale dell’Arma, sempre improntato su una scrupolosa vigilanza dei veicoli e delle persone che gravitano sul territorio, ha permesso dunque di scongiurare che l’arma potesse essere utilizzata in più gravi delitti contro la persona od il patrimonio a salvaguardia della pubblica incolumità e sicurezza.