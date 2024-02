Evelyn J. Carr ci regala un libro di grande valore storico e narrativo

Casa editrice: autopubblicazione

Genere: romanzo storico-biografico

Pagine: 214

Prezzo: 12 euro

Codice ISBN: 979-8868493027

“Lilyana si aggiustò un’onda dei capelli appena arricciati da Sylvie, la sua cameriera personale e si guardò allo specchio soddisfatta, lisciandosi il vestito sui fianchi. Un bell’abito di velluto verde bottiglia, leggermente scollato e con le maniche lunghe, ideale per una primavera inoltrata ma ancora un po’ freddina. Era pronta per il tè danzante del pomeriggio dove sarebbe stata accompagnata da suo fratello” scrive Evelyn J. Carr nel suo libro “Prendendo un tè”. Attraverso la scrittura dell’autrice, il lettore si immerge in un periodo storico travagliato sentendosi partecipe della vita dei diversi personaggi, condividendone felicità e momenti drammatici. “Prendendo un tè” è un libro che ci introduce infatti in un capitolo spesso dimenticato della storia della seconda guerra mondiale, la persecuzione degli ebrei in Italia. Evelyn J. Carr ha raccolto testimonianze dirette dai protagonisti di questa vicenda, offrendoci un’opera che riflette il coraggio e la determinazione di due donne indomabili nel proteggere le loro famiglie durante uno dei periodi più tumultuosi della storia. Il lavoro di ricerca dell’autrice ha permesso di recuperare le esperienze di Maria Giulia e Lilyana, che hanno affrontato con coraggio le leggi razziali e le difficoltà legate alla guerra. Entrambe giovani donne della buona società milanese, avevano deciso di unirsi in matrimonio con uomini di origine ebraica e per questo si sono trovate a lottare contro una realtà ostile dando vita a una storia emozionante. “Prendendo un tè” ci offre uno sguardo intimo nella vita quotidiana di due famiglie dell’alta borghesia italiana durante quel periodo storico, evidenziando i sacrifici e la rinuncia ad una vita agiata per garantire la sicurezza dei propri figli. Ciò che colpisce di più è la straordinaria forza d’animo e il coraggio di Maria Giulia e Lilyana nelle avversità. Il libro riporta la testimonianza di amori, difficoltà e legami di un passato che ci appartiene e che non dovrebbe essere dimenticato. “Prendendo un tè” rappresenta un passo significativo nel percorso letterario di Evelyn J. Carr perchè segna il suo debutto nella scrittura narrativa. Precedentemente ha pubblicato articoli e racconti, mettendo a frutto il suo talento naturale per la scrittura che aveva manifestato sin da bambina. Quando aveva sette anni infatti un suo mini-racconto era stato inserito nel giornale ufficiale dell’Istituto Marcelline e a vent’anni alcune sue poesie furono selezionate per far parte di un’antologia pubblicata dalle edizioni del Cavalluccio.

