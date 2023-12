Formia, cambia la raccolta differenziata durante le feste

La Formia Rifiuti Zero rende noto che, in occasione delle festività natalizie, a causa della chiusura degli impianti, sarà modificato il calendario settimanale di raccolta secondo il prospetto di seguito indicato nella specifica locandina. Per garantire il funzionamento delle attività da parte degli operatori della Frz, il servizio previsto per le giornate di Natale e Capodanno sarà anticipato per cui il secco residuo in zona Mamurra e l’organico in zona Cicerone saranno raccolti le domeniche del 24 e del 31 dicembre 2023, anziché nei giorni di lunedì 25 dicembre e del primo gennaio 2024.