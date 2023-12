Sono iniziati oggi i lavori a Formia per la messa in sicurezza e riqualificazione ambientale del corso d’acqua di Rio Fresco – via delle Fosse – in un’area soggetta a fenomeni di esondazione che ha provocato, nel corso degli ultimi anni, danni ad infrastrutture ed abitazioni. Si parte con un preciso e dettagliato piano d’intervento tecnico finalizzato a risolvere le problematiche legate la mitigazione del rischio idrogeologico che ricade lungo il tratto del torrente in via delle Fosse.