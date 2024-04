Gaeta, confermata anche per il 2024 l’alternanza scuola lavoro per gli studenti del Caboto all’ufficio delle Dogane

Assicurare agli studenti competenze spendibili nel mercato del lavoro attraverso percorsi formativi: questo l’obiettivo della Convenzione firmata oggi a Gaeta da Davide Miggiano, Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il Lazio e l’Abruzzo, e dalla Professoressa Maria Rosa Valente, Dirigente Scolastico dell’Istituto Nautico “G. Caboto”.

Il percorso formativo, che sarà curato dal direttore dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta, Paolo Amoruso, sarà articolato in tre fasi, che si svolgeranno ad aprile.

Il primo incontro, di natura prettamente teorica, si terrà presso la sede dell’Istituto “Caboto”, dove i funzionari doganali illustreranno agli studenti l’organizzazione, il ruolo e le funzioni dell’Agenzia, inclusa la compilazione di una dichiarazione doganale, con particolare attenzione ai controlli e ai sistemi di tariffazione.

Il secondo incontro, di natura teorico/pratica, si svolgerà presso la sede dell’Ufficio delle Dogane di Gaeta, ove gli studenti potranno assistere direttamente alle attività svolte ed esaminare casi concreti.

L’ultima fase, che si terrà presso l’Ufficio delle Dogane di Napoli 1, prevede i controlli sulle merci importate, con la possibilità di assistere materialmente all’esecuzione dei controlli stessi eseguiti a mezzo scanner.

La firma della Convenzione conferma la reciproca collaborazione fra l’Ufficio delle Dogane di Gaeta e l’Istituto “G.Caboto” nella progettazione e realizzazione di percorsi di alternanza fra scuola e lavoro per gli studenti.