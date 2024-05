Il comune di Gaeta aderisce al progetto “Life Turtlenest”

La Giunta comunale presieduta dal sindaco Cristian Leccese ha approvato la delibera n.83 del 26/04/2024 con cui il Comune di Gaeta

aderisce al protocollo d’intesa per sostenere il progetto dal titolo “Life Turtlenest”, nato dall’esigenza di tutelare adeguatamente le nuove aree di nidificazione della tartaruga marina della specie Caretta caretta che, a seguito dell’aumento delle temperature del mare determinato dai cambiamenti climatici, ha iniziato a deporre le uova lungo le coste del Mediterraneo occidentale.

I Comuni costieri, ai quali è rivolta l’iniziativa “Pledge4seaturtles”, saranno insigniti del titolo di “Comune amico delle tartarughe marine” e

riceveranno una bandiera da esporre a dimostrazione dell’impegno assunto per proteggere questi straordinari animali simbolo della

biodiversità marina. Il progetto prevede, quindi, l’implementazione di una serie di iniziative volte a garantire alla specie protetta adeguate

misure di conservazione a livello nazionale, europeo ed internazionale, soprattutto con l’arrivo della stagione balneare.

Il sindaco Cristian Leccese afferma che “l’Amministrazione, su proposta dell’assessore Diego Santoro, aderisce con grande entusiasmo al

protocollo d’intesa, ponendo una peculiare attenzione sull’iniziativa in questione, la tutela della specie protetta”.