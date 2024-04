Alle ore 07.00 odierne in Fondi, Via Colle Troiano, si è verificato un incidente stradale in cui sono stati coinvolti un automezzo della ditta De Vizia Transfer incaricata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani di quel Comune ed un’altra autovettura. E’ intervenuta immediatamente una pattuglia dell’Arma della Tenenza di Fondi che ha provveduto ad effettuare i rilievi planimetrici e fotografici e personale sanitario del 118 che ha provveduto a trasportare i feriti presso il nosocomio di Fondi.