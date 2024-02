La dott.ssa Giuseppina Sciarra nuovo dirigente del Comune di Formia

Il sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha conferito l’incarico di dirigente a tempo determinato ai sensi dell’art.110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, per la durata di tre anni, alla Dott.ssa Giuseppina Sciarra. Avvocato, vanta una lunga esperienza, con ruoli ricoperti nel Comune di Gaeta, dal 2001 fino ad oggi, con la qualifica di funzionario amministrativo-finanziario nei dipartimenti Ufficio Personale, Cultura e Benessere Sociale e SEAP (Ufficio Suap e Tributi minori), e nel periodo compreso tra il 2015 e il 2022, a tempo parziale a Itri, a seguito della convenzione stipulata tra i due enti.

“La scelta caduta su Giuseppina Sciarra, alla quale diamo il nostro benvenuto, rientra nel processo di riorganizzazione della macchina amministrativa che è perfettamente in linea con il nostro percorso – afferma il sindaco Gianluca Taddeo – E’ un provvedimento che ritengo importante e doveroso e che corrisponde in pieno alle nostre esigenze. La sua capacità pluriennale acquisita sul campo di servizio, la sua capacità gestionale e l’esperienza professionale maturata si sposano con i nostri obiettivi, oltre che rispondere in pieno alle attitudini richieste e necessarie allo svolgimento delle funzioni che andrà a ricoprire”.

Intanto, nell’ambito della riorganizzazione degli Uffici, in sostituzione temporanea della dirigente Tiziana Livornese, responsabile del settore 2 “Risorse umane, Servizi Sociali e Cultura”, il sindaco Taddeo ha provveduto a attribuire i seguenti incarichi:

– Servizio Risorse Umane: Dott. Daniele Rossi;

– Servizi Sociali, Pubblica Istruzione: Dott.ssa Rosanna Picano;

– Servizi Culturali, Sport, Turismo, Agricoltura: Arch. Pietro D’Angelo.