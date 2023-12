Melodie di fine anno: il brindisi in musica del complesso bandistico “U. Scipione Citta’ di Formia”

Dopo il successo del concerto del 25 novembre, in occasione dei festeggiamenti di Santa Cecilia, patrona della musica, il complesso bandistico “U. Scipione Città di Formia”, diretto dal maestro Filippo Di Maio, si appresta a brindare, con la cittadinanza, al nuovo anno con un concerto, che si svolgerà sabato 30 dicembre, alle ore 19.00, presso il Piccolo Teatro “Iqbal Masih”, in via Vitruvio 342. Il concerto è frutto della fattiva collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Formia. Saranno eseguiti brani di Pusceddu, Lehar, de Haan, Morricone, Gershwin e Verdi nonché le immancabili melodie natalizie e, ci assicurano i componenti stessi, non mancheranno sorprese per grandi e piccini. Quella di omaggiare la cittadinanza con un concerto natalizio è una tradizione ormai consolidata del suddetto complesso bandistico che ogni anno si cimenta nella scelta di brani che variano da quelli della tradizione bandistica a quelli più vicini al gusto dei più giovani. Obiettivo principale, infatti, di queste manifestazioni è l’avvicinamento dei giovani alla musica, a quella meravigliosa arte dei suoni, tanto decantata da poeti e filosofi. Il concerto giunge a chiusura di una intensa e proficua stagione artistica che ha visto i componenti della banda esibirsi in varie manifestazioni sia cittadine che provinciali nonché la partecipazione alla seconda edizione del Festival Musicale Città di Ischia “Vincenzo Buono”.