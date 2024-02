Minturno, controlli amministrativi agli esercizi commerciali del centro cittadino

La Polizia di Stato di Formia congiuntamente alla Polizia Locale del Comune di Minturno, nella giornata di ieri, ha sottoposto a controllo amministrativo alcune attività commerciali del comune di Minturno.

In particolare, personale del Commissariato di P.S. di Formia e della Polizia Locale di Minturno hanno controllato 2 esercizi commerciali, siti nel centro cittadino.

L’attività di controllo, rientrante nell’ambito di un piano di interventi posto in essere a contrasto delle irregolarità amministrative, si è concentrata in particolar modo nei confronti di alcune attività commerciali, per verificare il corretto utilizzo e la tenuta delle licenze, delle autorizzazioni amministrative, nonché il rispetto delle norme che disciplinano la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

All’esito degli accertamenti, sono emerse alcune irregolarità amministrative, per le quali sono in corso approfondimenti per l’adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.

Durante l’accertamento sono stati inoltre identificati una decina di avventori tra cui diversi soggetti con precedenti di polizia.