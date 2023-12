Pista di pattinaggio a Fondi: l’8 dicembre il taglio del nastro

Dopo il grande successo dell’accensione delle luminarie in compagnia degli studenti della città, proseguono gli eventi del cartellone ufficiale “Le Vie del Natale”. Il prossimo taglio del nastro è in programma venerdì 8 dicembre, alle 10:30, quando il sindaco Beniamino Maschietto e l’amministrazione comunale inaugureranno ufficialmente la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza De Gasperi.

Un momento molto atteso in città da parte di grandi e piccini, impazienti di “calzare le lame” e provare l’ebbrezza del ghiaccio.

Dopo il taglio del nastro tra musica, palloncini e divertimento, la pista resterà aperta in Piazza De Gasperi fino al prossimo 7 gennaio.

«Quest’anno – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – piazza De Gasperi sarà il fulcro del Natale. Oltre alla pista di pattinaggio sono infatti in programma diverse iniziative nel corso delle festività. Invitiamo la cittadinanza a consultare il programma online per non perdere anche eventi last minute e iniziative a sorpresa che andranno ad arricchire ulteriormente il già ricchissimo cartellone»

Taggando i social dell’ente, i video e le foto più suggestive, delle luminarie, della pista di pattinaggio, ma anche degli eventi e dei presepi artistici esposti presso il chiostro di San Domenico, saranno condivise sui canali istituzionali del Comune di Fondi. Gli eventi e le giornate di intrattenimento promossi presso la pista di pattinaggio a cura dell’Associazione Minerva presieduta da Domenico Tammaro saranno comunicati nel corso della stagione natalizia.