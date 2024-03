Polizia di Stato e ASL, controlli alle attività commerciali del centro di Formia

La Polizia di Stato della Questura di Latina congiuntamente alla ASL Dipartimento di Prevenzione Servizio UOC PeSal , nei giorni scorsi, ha sottoposto a controllo amministrativo alcune attività commerciali, tutte insistenti nel comune di Formia.

In particolare, gli operatori del Commissariato di P.S. di Formia e della ASL hanno controllato 5 esercizi commerciali, siti nel centro cittadino Formiano, nel quartiere Torre di Mola.

Tali controlli, rientranti nell’ambito di un piano di interventi posto in essere a contrasto delle irregolarità amministrative, sono stati svolti, in particolar modo, nei confronti di alcune attività di ristorazione e bar, per verificare il corretto utilizzo e la tenuta delle licenze, delle autorizzazioni amministrative, nonché il rispetto delle norme in materia sanitaria e la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

All’esito degli accertamenti, 2 attività commerciali sono risultate non in regola, in particolare sono riscontrate alcune irregolarità amministrative e violazioni in materia penale, per le quali sono in corso approfondimenti e conseguenti provvedimenti nonché segnalazioni all’A.G..

Inoltre, sono stati identificati 22 avventori, di cui una decina annoveranti precedenti di polizia.