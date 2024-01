Riporta la Magia nella tua Vita. Il tuo planner per il benessere” di Elena Benvenuti e Laura Cigolini Gulesu: una guida per il cambiamento positivo

Casa Editrice: EIFIS Editore

Collana: Journal & Planner

Genere: Organizer/Crescita personale

Pagine: 288

Prezzo: 19,00 €

“Riporta la Magia nella tua Vita. Il tuo planner per il benessere” di Elena Benvenuti e Laura Cigolini Gulesu è quello che ci serve per iniziare con sprint il nuovo anno; questo planner motivazionale giornaliero ci accompagna infatti, con i suoi tanti spunti di riflessione e le chiamate all’azione, in un percorso di cambiamento e di consapevolezza di sé. L’agenda è così suddivisa: oltre alle usuali pagine dedicate al giorno del mese in cui ci si trova – ricche di aneddoti e curiosità legate a quella data, oltre che di indicazioni su ricorrenze e festività – vi sono delle sezioni in cui monitorare degli aspetti importanti del proprio quotidiano, come ad esempio il numero di ore dedicate al sonno, allo sport, alla meditazione o alla lettura; è possibile inoltre indicare il mood prevalente della giornata, e vi sono poi dei consigli pratici per il proprio benessere. La cosa più interessante di questo planner è il fatto che le autrici abbiano diviso i mesi in tre fasi, per loro fondamentali per raggiungere i propri obiettivi e per operare un cambiamento reale in noi stessi; queste fasi sono indicate con i termini “Purifica”, “Ricarica” e “Agisci”, le quali verranno monitorate nelle sezioni apposite: per il primo termine si indicheranno nel planner le cose, i pensieri, le emozioni e i vincoli di cui ci si è liberati, per il secondo si segnerà tutto ciò che ci ha dato gioia e soddisfazione, e che ci ha quindi messo sul sentiero del pensiero positivo, e infine per il terzo si elencheranno le azioni concrete compiute nel corso della giornata per stare bene e per evolversi. In queste tre fasi saranno importantissimi i tanti consigli offerti dalle autrici, che ci guideranno nel nostro intento di fissare nuovi obiettivi, divisi di settimana in settimana e a seconda se ci si trovi nella fase di purificazione o di ricarica o di azione; per aiutarci nella loro realizzazione, avremo a disposizione degli spazi per indicare le nostre motivazioni e le top cinque priorità del mese. Nel corso delle pagine, infine, vi sono tantissimi inserti e contributi esterni, che ampliano le nostre conoscenze sulle materie dedicate, ad esempio, alla crescita personale o alle medicine e filosofie orientali; vi sono anche contenuti più specifici come la spiegazione delle varie fasi della luna, o dei quattro elementi naturali, o ancora dei cicli cabalistici e dei giorni speciali dell’anno – «Si tratta spesso di giorni in cui, per particolari condizioni astrali quali per esempio alcuni pleniluni, la Divinità (nei Suoi multiformi Aspetti e Poteri) si “avvicina” maggiormente al piano fisico».

