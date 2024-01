Sabato 6 gennaio in Piazza De Gasperi “Arriva la befana”

Un fuori programma che sarà particolarmente apprezzato dai più piccini quello organizzato dal Comune di Fondi in collaborazione con l’associazione La Cinearte Produzioni. Sabato 6 gennaio, a partire dalle 16:00, in Piazza De Gasperi, si terrà infatti “Arriva la befana”, un evento curato e ideato dai Gianmarco e Francesco Latilla, registi e sceneggiatori.

Dopo il successo ottenuto con numerosi recital teatrali, proiezioni cinematografiche e rassegne legate all’arte cinematografica, i due fratelli tornano in scena con un’iniziativa sospesa tra fantasia e folklore natalizio interamente dedicata al magico mondo dell’infanzia. L’evento nasce con lo scopo di valorizzare le tradizioni nostrane e di riproporle alla comunità, offrendo alle famiglie un pomeriggio fantasioso in cui si fondono teatro e performance, arte di strada e magia, dolci e musica per i bambini.

L’arrivo della befana sarà preceduto dai racconti fiabeschi interpretati da Francesco Latilla e dallo spettacolo di bolle di sapone di Alessandra Gradassi. A seguire ci sarà una divertente pesca che consentirà ai piccoli presenti di vincere calze cariche di dolciumi e consegnate dalla befana in persona.

In caso di pioggia, l’evento verrà effettuato presso l’Auditorium comunale “Sergio Preti”. L’ingresso è gratuito. L’evento rientra nel programma ufficiale degli appuntamenti natalizi promossi dal Comune di Fondi “Le Vie del Natale”.