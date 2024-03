Tragica perdita del giovane Giuseppe Maiolo: la risposta chiarificatrice del Comune di Formia

Dopo giornate in cui il Comune di Formia ha preferito restare in silenzio, in rispetto del dolore umano per la tragica perdita del giovane Giuseppe Maiolo ora, dopo il primo momento di sgomento, questo Comune ha il dovere di intervenire rispetto alle troppe strumentalizzazioni non fondate fatte circolare sulla stampa e sui social – propinate come verità, in danno di questo Comune.

Si era voluto evitare di rispondere pubblicamente, soprattutto per garantire la doverosa riservatezza intorno a delicate questioni familiari, sempre seguite con costanza ed attenzione dal Comune di Formia e dai servizi sociali.

Purtroppo, le persistenti notizie non veritiere sull’assenza ed abbandono del minore ci impongono ora una dura e categorica smentita, soprattutto perché si cerca in modo piratesco di addossare responsabilità rispetto ad un evento completamente fortuito e in alcun modo riconducibile o connesso con le attività e con il ruolo svolto da questo Comune.

Il Comune di Formia, ha posto in essere ogni iniziativa ed ogni azione necessaria o anche solo opportuna, sempre interloquendo e in condivisione con il preposto Tribunale per i minorenni di Roma e con gli altri enti ed organismi competenti. Mai e da nessuno fino ad ora è stata eccepita alcuna mancanza nei confronti dell’Ente. Lascia alquanto perplessi che solo ora si facciano denunce sulla stampa (che troppo spesso si presta a scrivere notizie infondate senza alcuna duplice verifica dalla controparte) eccependo fantomatiche inadempienze dell’Ente. Si persevera solo in illazioni ed accuse generiche che producono, come unico effetto, un grave ed ingiustificato danno di immagine al Comune di Formia e a tutta la cittadinanza per il quale ci si riserva ogni azione giudiziaria a tutela.

Senza tornare sulle strumentali e gravi affermazioni apparse su quotidiani e social – anche di notizie riservate e purtroppo non rispettose della memoria del minore – questo Comune ha però il dovere di intervenire soprattutto per rassicurare l’opinione pubblica sul fatto che – fin dall’inizio ed in tutti i mesi passati – nessuna azione o attività è stata omessa o trascurata dal Comune di Formia per garantire al minore tutto l’apporto umano e materiale di cui aveva bisogno, come già documentato al Tribunale dei Minorenni competente.

E’ doveroso rasserenare la cittadinanza che l’attenzione e la dedizione poste dal Comune di Formia verso questo caro minore, scomparso tragicamente, è quanto il Comune riserva quotidianamente e con professionalità a tutti i singoli casi seguiti dalle nostre strutture.