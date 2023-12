Un piccolo Natale gioioso, il nuovo libro scritto dalla regista originaria di Gaeta, Stefania Capobianco e da Francesco Gagliardi

La vigilia di Natale porta con sè l’aspettativa del cenone e dell’apertura dei regali, per grandi e piccini. Quest’anno sotto l’albero tra i pacchi da scartare, molti troveranno la nuova opera letteraria per ragazzi scritta da Stefania Capobianco, regista, scrittrice e giornalista originaria di Gaeta e da Francesco Gagliardi, Un piccolo Natale gioioso, edito dal marchio Risfoglia della nota casa editrice Armando Curcio Editore.

Tratto da Incontriamoci a Saint Louis, celebre film del 1944 diretto da Vincente Minnelli, Un piccolo Natale gioioso è per Capobianco e Gagliardi il secondo di una collana natalizia di libri per ragazzi, che fa seguito a Miracolo sulla 34ª strada, anche questo tratto dall’omonimo film, altro capolavoro della cinematografia.

“La storia raccontata è quella della famiglia Smith, la cui tranquillità viene destabilizzata dalla decisione del Signor Smith di trasferirsi a New York e lasciare Saint Louis proprio nell’anno in cui la città è protagonista di una Fiera Internazionale e diventa il centro del Mondo”, racconta l’autrice Stefania Capobianco. “Come se non bastasse, è anche l’anno degli amori per le due giovani protagoniste e il Natale è alle porte e rischia di essere rovinato da questa scelta inaspettata”.

Un piccolo Natale gioioso riserva ai lettori anche una sorpresa. All’interno del testo sono presenti alcune parole colorate che bisognerà cercare per comporre una frase significativa tratta dalla celebre canzone, colonna sonora del film, “Have yourself a merry little Christmas”.

E come afferma l’autrice: “I protagonisti del libro ci insegnano che il Natale non rappresenta solo un momento dell’anno, ma lo stato d’animo di chi decide di affrontare la vita con gioia e speranza”.

Citando la celebre canzone del film, “Have Yourself a Merry Little Christmas”, Lascia che il tuo cuore sia leggero… Goditi un buon Natale adesso.