Formia, due incendi nella notte. Fiamme in un appartamento e su un’auto

Nottata movimentata per il personale operativo, dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, che è intervenuto per l’estinzione di due incendi.

Il primo intorno alle 22 nel Comune di Formia, via Rubino dove, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Gaeta, è intervenuta a seguito di segnalazioni di un incendio in un piccolo appartamento posto al quinto piano di un edificio.

Sul posto, il nostro personale, ha constatato che le fiamme erano limitate al locale cucina dell’abitazione.

Subito iniziavano le operazioni di spegnimento valse a limitare i danni del rogo solo agli arredi.

Le fiamme scaturite, presumibilmente, per cause accidentali.

Non si registrano persone coinvolte.

Poco più tardi, alle 00.30, sempre nel Comune di Formia nel piazzale del porto, lo stesso nostro personale veniva chiamato ad intervenire per un principio di incendio auto.

Sul posto, il personale Vigili del Fuoco intervenuto, constatava la presenza di una vettura parcheggiata coinvolta da un principio di incendio.

Il nostro intervento è valso a limitare i danni causati dalle fiamme.

Si presume un evento accidentale.

Non si registrano persone coinvolte.