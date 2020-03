In esecuzione dell’ordinanza 23/2020, si comunica che, dal 03 al 06 marzo 2020 gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico. Saranno attivi soltanto gli sportelli: Protocollo, Anagrafe, Vigili Urbani e la Delegazione di Scauri.

Si comunica, inoltre, che, in seguito all’emanazione dell’ordinanza 23/2020, non si svolgeranno i mercati settimanali di Scauri (mercoledì) e di Minturno (sabato), in programma il 4 e il 7 marzo.