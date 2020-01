Rissa tra due nuclei familiari, quattro persone denunciate

In data 02 gen 20, i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Terracina identificavano e deferivano in stato di liberta’ per i reati di “rissa, lesioni, minacce e danneggiamento” 4(quattro) persone appartenenti a due distinti nuclei familiari.

I predetti, la mattina del 24 dic 19, a seguito di una controversia sorta per futili motivi, si affrontavano in una pubblica via in una violenta colluttazione, nel corso della quale danneggiavano un’autovettura in sosta, riportando tutti lesioni giudicate guaribili con prognosi comprese tra i 5 e i 10 giorni.