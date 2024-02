8 migliori viaggi di fine settimana intorno a Roma

Roma, grazie alla varietà di siti archeologici e culturali, oltre che al ricco patrimonio gastronomico e alla movida molto intensa, è una delle città più carismatiche e vivaci d’Europa. Non a caso ogni anno attira un gran numero di turisti provenienti da ogni parte del mondo ed è anche una delle città privilegiate per le scenografie dei film. Non dimentichiamo, però, che la città eterna è pure circondata da affascinanti luoghi d’interesse storico-artistico e naturalistico dove trascorrere giornate indimenticabili con familiari e amici. Se ti stai chiedendo dove andare per la tua prossima fuga del weekend, ecco qualche suggerimento per un viaggio alle porte della capitale.

Castelli Romani: Castel Gandolfo, Grottaferrata, Ariccia, Frascati

Se vuoi evadere dal trambusto della metropoli, noleggia un’auto a Roma e parti per un tour dei Castelli Romani con i suoi numerosi borghi, ognuno dei quali merita una visita. Tra questi spicca Castel Gandolfo. La pittoresca cittadina è raggiungibile in treno, ma se prenoti il noleggio auto a Roma, puoi risparmiarti la salita a piedi di circa un chilometro per arrivare in cima alla collina. Castel Gandolfo è noto per la bellezza della natura circostante e per il suo elegante centro storico che ospita il Palazzo Pontificio, circondato da splendidi giardini, e la Chiesa di San Tommaso da Villanova, che si affaccia sulla piazza del paese. Proseguendo in auto troverai altri paesi, come Rocca di Papa, Grottaferrata e Ariccia, noti per la loro cultura e le specialità gastronomiche. Grottaferrata è stata definita una città giardino. La sua vicinanza a Roma, gli spazi verdi, l’antica Abbazia e l’eccellente produzione di vino e olio d’oliva fanno di Grottaferrata una località turistica molto interessante. Anche se l’Abbazia è il monumento più importante della zona, non va sottovalutata la presenza di altri capolavori come le antiche Catacombe Ad Decimum. Ogni anno questa cittadina si anima con una fiera dedicata all’artigianato locale e al commercio dell’antiquariato.

Ariccia offre ai visitatori una miscela unica di storia dell’antica Roma, splendida architettura e deliziose tradizioni culinarie, tra cui la famosa “porchetta”, un piatto di maiale arrosto saporito e succulento.

A Nord dei Colli Albani si trova Frascati, il borgo dei Castelli Romani più apprezzato dai turisti. Frascati accoglie i suoi visitatori in Piazza Roma, dominata dalla maestosa Villa Aldobrandini, simbolo di tutte le ville del comprensorio tuscolano. Frascati, oltre a essere nota come la “Città delle ville”, vanta anche una produzione notevole di vini D.O.C.

Santa Marinella

Sempre avvalendoti di un’agenzia di noleggio auto a Roma puoi facilmente raggiungere Santa Marinella. Questa è una delle località balneari più belle a pochi chilometri da Roma, grazie alle sue splendide spiagge pubbliche e private. E se hai voglia di mangiare pesce fresco in riva al mare, questa è proprio la meta che fa al caso tuo.

Sermoneta

Sermoneta, insignita del titolo di gioiello d’Italia dal Ministero del Turismo, è una delle destinazioni migliori per le fughe di fine settimana. Questo borgo medievale ospita molti monumenti storici affascinanti, come il Castello Caetani e la Cattedrale romanica di Santa Maria Assunta.

Lago di Martignano

Nascosto all’interno del cratere di un vulcano spento, Martignano è un piccolo gioiello. Le spiagge bellissime e i boschi lussureggianti lo rendono un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura, gli escursionisti e chiunque abbia voglia di un fine settimana rilassante.

Lago di Bolsena

Il Lago di Bolsena, a sole due ore da Roma, con i suoi paesaggi incantevoli rappresenta il trionfo della natura. Inoltre, vanta incantevoli borghi con ristoranti e negozi tipici. Ideale per un fine settimana, il Lago di Bolsena offre una vasta scelta di attività all’aria aperta, come il surf e le passeggiate in mountain bike.