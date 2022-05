Carla Zanchetta alla “Casa del Combattente” per la presentazione del suo nuovo libro

Dopo il primo partecipato incontro del 23 aprile scorso nel Centro Sociale “Don Giovanni Lerose” di Borgo Podgora e Borgo Carso, Carla Zanchetta torna a presentare il suo nuovo libro Maestri, Guitti e Zanzare. Vicende di donne e uomini per la Scuola nella Palude Pontina, edito da Atlantide Editore, un volume che offre al lettore la possibilità di avvicinarsi ad un’“altra storia” della nostra terra, meno nota di quella della bonifica e della colonizzazione (cui pure Carla Zanchetta ha dedicato il suo primo romanzo, Terra Pontina. Podere 599, edito nel 2017 sempre per i tipi di Atlantide), ma non per questo meno “epica”. Il dialogo tra Alessandro Marcucci, pedagogista ed educatore, direttore dell’Ente Scuola per i Contadini dell’Agro Romano, e Regina, la maestra frutto della penna dell’Autrice, apre il romanzo e dà il via ad una storia di impegno, speranza e abnegazione ambientata nelle Paludi Pontine nel decennio 1923-1933 e che ha il suo riflesso nella storia, vera, della Palude e della sua gente, costretta ad una vita di povertà e fatica, di sfruttamento e vessazione, una misera condizione aggravata dall’analfabetismo, un giogo pesante dal quale liberarsi. E in questo nuovo libro di Carla Zanchetta trovano voce proprio quanti, di quella storia, furono protagonisti: lo stesso Marcucci e Giovanni Cena, Sibilla Aleramo, Anna Fraentzel che, insieme a Duilio Cambellotti e Angelo Celli tra gli altri, furono tra i primi a sostenere che per liberare le anime e i corpi bisognasse andare in direzione dell’alfabetizzazione. Donne e uomini illuminati che, come scrive l’Autrice, «si dedicarono generosamente per diffondere la “luce dell’alfabeto”». Ci sono poi le maestre e i maestri che hanno impiegato la loro vita ad accendere quella luce «nella selvaggia quanto prosperosa Palude Pontina», e gli abitanti della Palude, che, pur tra la rassegnazione e l’iniziale diffidenza, lasciarono che quella “luce” trapelasse nella loro vita. Una luce che, disseppellendo la speranza, ha contribuito a cambiare la sorte di un popolo.

Carla Zanchetta, nata a Latina nel 1960, discendente di coloni veneti, vive a Borgo Bainsizza. L’amore per la parola, scelta sempre con cura, per il dettaglio nelle descrizioni di luoghi e situazioni, l’attenzione per i suoi personaggi, per la loro “storia”, le hanno consentito di sviluppare uno stile personale e riconoscibile. L’Autrice presenterà Maestri, Guitti e Zanzare. Vicende di donne e uomini per la Scuola nella Palude Pontina, giovedì 19 maggio 2022, alle ore 18.00, presso la “Casa del Combattente”, in piazza San Marco, 4. All’incontro, moderato dalla giornalista Cora Craus, parteciperà anche Elvio Ceci, linguista e docente dell’I.C. “Leone Caetani” di Cisterna.