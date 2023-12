Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, denunciato 37enne di Itri

Nel periodo natalizio a Itri (LT), i Carabinieri della locale Stazione, deferivano in s. l. un uomo di 37 anni, residente a Itri e già gravato da precedenti di polizia per delitti contro la persona, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare i militari dell’Arma, durante i consueti controlli alla circolazione stradale – che in questo periodo di festività natalizie il Comando Compagnia CC di Formia ha inteso maggiormente rafforzare – notavano la persona in atteggiamento sospetto aggirarsi per le vie del centro urbano.

La scrupolosa osservanza del personale in uniforme consentiva dunque di accertare che l’uomo avesse appena occultato all’interno del cavo orale una dose di stupefacente del tipo cocaina di 0,5 gr, prontamente recuperata e sequestrata, dando infine seguito a più approfonditi accertamenti a carico del medesimo.

Nello specifico, infatti, presso l’abitazione dell’interessato veniva altresì rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di gr. 35 più un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga.

Elementi questi che, di concerto e in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Cassino, hanno fatto protendere per la denuncia dell’uomo all’A.G. ex art. 73 D.P.R. 309/90.