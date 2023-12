Maltrattamenti in famiglia, evade dai domiciliari: arrestato

Il 28 dicembre c.a. a Aprilia (LT), i Carabinieri del N.O.R.M. –Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Aprilia, procedevano al controllo di una persona, la quale risulta gravata della misura degli arresti domiciliari in merito a un provvedimento emesso dal G.I.P. di Latina per maltrattamenti in famiglia.

Il predetto, all’atto del controllo non risultava all’interno della sua abitazione e pertanto veniva dichiarato in arresto e contestualmente veniva sottoposto alla medesima misura, in attesa della convalida e della successiva determinazione dell’A.G.