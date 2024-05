Nel primo pomeriggio del 06 maggio c.a. a Terracina (LT), i Carabinieri del N.O.R. – Aliquota Radiomobile di terracina , hanno deferito in stato di libertà in cittadino classe 2006 residente a Terracina (LT), per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di armi.

Il predetto, durante un controllo, è stato sorpreso inizialmente di una bustina in cellophane intrisa di sostanza stupefacente e successivamente, a seguito di perquisizione domiciliare, veniva rinvenuto in possesso di 2 involucri contenente hashish rispettivamente di grammi venti circa oltre ad un coltello a serramanico ed un proiettile calibro 9 e n. 1 ogiva.