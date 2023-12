Furti in abitazioni, i Carabinieri denunciano due uomini

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina, hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di uno degli indagati per i furti in abitazione commessi a Maenza, Priverno e Sezze. L’attività degli investigatori ha consentito di denunciare in stato di libertà, due uomini di 49 anni e 27 anni residenti ad Aprilia che in concorso fra di loro si introducevano all’interno di tre abitazioni per impossessarsi di oggetti di valore. Il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Latina che dirige le indagini, ha emesso per entrambi due decreti di perquisizione finalizzata alla ricerca di refurtiva che sono stati eseguiti dai Carabinieri del N.O.R. di Latina. Le perquisizioni davano esito positivo consentendo di rinvenire arnesi da scasso che venivano sottoposte a sequestro. Il Giudice per le Indagini Preliminari, ha emesso l’ordinanza dispositiva della misura coercitiva dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria a carico di uno degli indagati. In particolare i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di latina eseguivano l’ordinanza nei confronti dell’uomo di 49 anni di origini straniere, ma residente ad Aprilia. Sono attualmente in corso attività investigative atti ad accertare eventuali furti perpetrati dai soggetti nel territorio dei Monti Lepini.

comunicato stampa