Hic manebimus optime: per il Gaeta esordio nel nuovo palasport contro il Fondi!

13 anni ed 8 mesi e no, non stiamo assolutamente parlando di una condanna, ma del lasso di tempo trascorso dall’ultima partita disputata dallo Sporting Club a Gaeta.

Per l’ultimo match della poule promozione del campionato di Serie A2, il 17 aprile 2010 arrivava nella Perla del Tirreno (in una struttura geodetica colma all’inverosimile) un modesto Altamura di cui la truppa allenata all’epoca da Nello Bartolomei fece un sol boccone con un perentorio 32-18 che permise poi alla società angioina di approdare nella Serie A1 unica a tre gironi.

Un lungo giro di parole e quasi 14 rivoluzioni solari dopo il sodalizio, nel frattempo sempre presieduto da Francesco Antetomaso, si appresta a tornare a difendere i colori della propria città nella propria città, una cacofonia voluta e necessaria per sottolineare decisamente l’importanza di questo momento storico e fondamentale per il club fondato nel 1970 da Adriano La Croix ed un manipolo di altri 16 baldi gaetani.

Per troppo tempo infatti i biancorossi hanno dovuto rinunciare al proprio pubblico, per troppo tempo i gaetani hanno dovuto rinunciare a sostenere la propria squadra di pallamano, un buco nero che ha causato una piccola crisi generazionale essendo purtroppo l’handball in Italia ancora uno sport di nicchia e che de facto ha dirottato molti giovani verso altre discipline.

Un esordio indimenticabile per tanti motivi e che verrà celebrato nel più romantico dei modi, perché il dio della pallamano ha voluto metterci lo zampino e regalare la sfida più affascinante che si potesse immaginare ossia il derby col Fondi.

Contesa a cui entrambe le formazioni si presentano a punteggio pieno grazie all’intervento del Giudice Sportivo che in settimana ha annullato la sconfitta di misura col Benevento e riscritto de iure il risultato, consegnando i due punti agli uomini di Pero Veraja con il 5-0 a tavolino inflitto ai sanniti rei di aver schierato irregolarmente lo squalificato Caporaso.

Biancorossi e rossoblu, eterni rivali che tornano ad affrontarsi dopo quattro anni: escluse le due gare con la formazione B nello scorso campionato infatti l’ultimo precedente risale al 26-21 con cui nel novembre 2019 il roster guidato da Salvatore Onelli si sbarazzò a domicilio 26-21 dei cugini.

Un Fondi che, condotto da un intramontabile capitan Stefano D’Ettorre, si gode adesso i frutti del proprio vivaio ed in particolare i talenti di Livoli, Rotunno e Speranza e che nella prima gara di campionato ha regolato 32-25 l’Handroma.

Un match che, visti i due test amichevoli pre season, si preannuncia già frizzante ed equilibrato ed in cui a prevalere sarà chi riuscirà a gestire meglio nervi ed emozioni.

Perché un derby è pur sempre un derby, ma questa volta si giocherà finalmente a Gaeta.

Un qualcosa atteso da molti, un evento che molti ancora non credono sia realmente possibile: che la vita e lo scorrere del tempo ci smentiscano!

LA PAROLA A CAPITAN PONTICELLA

“Sabato si giocherà una partita importante – afferma il capitano biancorosso Daniele Ponticella – contro un avversario ostico e sarà la prima partita nella nostra nuova casa. Non una partita qualunque ma un derby, quindi un match mai scontato.

Il G.S. ha ribaltato il risultato in terra sannita e ci ha consegnato i due punti, ma dobbiamo far tesoro degli errori commessi contro il Benevento ed anzi sfruttare i nostri punti di forza.

Nel gruppo squadra c’è tantissima voglia di far bene finalmente a casa nostra e davanti al nostro pubblico!”

APPUNTAMENTO E DIRETTA STREAMING!

Fischio d’inizio fissato alle ore 18:00 di sabato 16 dicembre presso la Sporting Club Arena di Gaeta.

Capienza limitata a 200 persone, si raccomanda di raggiungere l’impianto almeno 30 minuti prima del fischio d’inizio.

Diretta streaming in esclusiva su sportgaetano.tv.

Comunicato stampa