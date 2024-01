La crisi di un’amicizia adolescenziale nel libro di Elena Mazzocchi

Casa editrice: WriteUp

Genere: romanzo di formazione

Pagine: 174

Prezzo: 18 euro

Codice ISBN: 9791255440253

Si intitola “Armistizio” il romanzo scritto da Elena Mazzocchi in cui i protagonisti principali sono i giovani Carlo, Elia ed Helmi che si sono conosciuti sui banchi di scuola. Helmi, un immigrato di seconda generazione, ha grandi ambizioni per il suo futuro. Desidera entrare alla prestigiosa London School of Economics, con l’obiettivo di cercare poi un posto in una rinomata istituzione finanziaria internazionale. La famiglia numerosa di Helmi è emigrata dal Marocco in diverse fasi a partire dagli anni Novanta e si è stabilita in uno dei quartieri periferici di Roma. Nonostante ciò, il ragazzo ha deciso di frequentare uno dei migliori licei della capitale, accettando di fare lunghi viaggi sui mezzi pubblici per arrivare in centro. Elia, invece, di origini rumene, vive con la madre e i nonni in una casa situata nella semiperiferia romana. Anche lui è uno studente eccellente ed è dotato di una certa popolarità nella sua scuola. Carlo, invece, vive in un quartiere prestigioso di Roma e la sua casa rappresenta il luogo di incontro dei tre amici, dove si ritrovano spesso per studiare e condividere momenti di confidenza e supporto reciproco. Attraverso il racconto, Elena Mazzocchi ci fa conoscere le vite dei tre ragazzi esplorando le tematiche peculiari dell’adolescenza, che comprendono sia momenti piacevoli come i primi innamoramenti, sia questioni più complesse come l’uso di droghe, la depressione e addirittura l’esperienza della morte. La Roma contemporanea fa da sfondo alla storia, diventando quasi un personaggio a sé stante del romanzo, con tutte le sue sfaccettature che vanno dal cuore della città alle periferie. Elena Mazzocchi, nata nel 1970 a Firenze, è una scrittrice e giornalista italiana che attualmente vive a Roma. Fin da giovane ha nutrito una forte passione per la scrittura e il giornalismo che l’ha spinta ad intraprendere una carriera nel campo della comunicazione. Dopo aver completato gli studi presso la prestigiosa Scuola Normale Superiore di Pisa, Elena Mazzocchi ha ottenuto un diploma alla Scuola di Giornalismo Lelio Basso. Durante la sua carriera, l’autrice ha collaborato con importanti testate giornalistiche, case editrici e agenzie di stampa. Dal 2013, Elena Mazzocchi è direttrice editoriale di “Fabrique du Cinéma”, un’importante pubblicazione nel panorama cinematografico che si è affermata per le sue scoperte di nuovi talenti nell’industria dello spettacolo. Oltre al suo impegno nel campo editoriale, la scrittrice dedica parte del suo tempo al settore non profit, concentrandosi principalmente sul tema della salute mentale.

