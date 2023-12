Natale al Nido di Gaeta: tre giorni di festa insieme alle famiglie

Gaeta, 22 dicembre 2023 – Anche quest’anno il Nido d’infanzia comunale ha aperto le sue porte alle oltre settanta famiglie della città di Gaeta. Un evento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e curato nell’organizzazione dal Consorzio Parsifal, tenutosi nei pomeriggi di martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre.

Il Sindaco Cristian Leccese, giunto per portare i saluti istituzionali, è stato subito coinvolto dall’atmosfera natalizia! Tra un gioco ed una lettura, ha espresso ai genitori la sua grande soddisfazione per la qualità del servizio del Nido, parlando subito di futuro e di nuovi investimenti del Comune di Gaeta a favore dei più piccini: «L’impegno dell’Amministrazione a favore dei propri piccoli concittadini – ha affermato il Primo Cittadino – non si esaurisce mai: non può esistere una buona Amministrazione senza tutela dei diritti dei bambini. Il Nido di Gaeta è la dimostrazione che ogni cosa è migliorabile e può raggiungere standard qualitativi elevatissimi. Si può fare scuola sul territorio, diffondere nuove culture, si vive il presente guardando al futuro, una vera e propria avanguardia pedagogica. Come già avviene per le visite dei ragazzi delle scuole superiori da gennaio apriremo le porte anche al personale educativo di altri servizi nido del comprensorio: l’obiettivo è quello di diffondere buone prassi per un’educazione veramente rispettosa delle bambine e dei bambini».

L’Assessore all’Istruzione Gianna Conte, tra gioia ed entusiasmo, invita a riflessioni importanti: «Nate come semplici momenti di condivisione tra nido e famiglie, queste feste di Natale sono ormai diventate da anni una tradizione irrinunciabile. I bambini le aspettano, le famiglie partecipano numerose, lo staff si dedica con amore alla cura di ogni piccolissimo dettaglio. Le sezioni aprono le porte ed ogni spazio è fruibile in libertà. Quella stessa libertà che è data ai bambini ogni giorno, in un ambiente meravigliosamente organizzato a loro misura. Laboratori in cui non si fanno ‘lavoretti’, ma esperienze uniche in cui ci si impegna per coltivare la gioia di fare! In queste occasioni si posano i cellulari e ci si immerge completamente in un contatto umano profondo, che rinforza connessioni e legami che restano nel cuore per tutta la vita. In un’epoca in cui si crede di non avere mai tempo, il Nido in queste occasioni è il giusto posto per riappropriarsi dei veri valori dell’umanità!».

La Dott.ssa Silvia Capasso, Coordinatrice pedagogica del Nido, ha espresso grande orgoglio per la bellissima atmosfera che si è respirata: «Oggi, ultimo giorno di Nido prima della chiusura natalizia, nei corridoi, negli atrii e nelle stanze ancora si canticchiava! In un periodo storico in cui nel Mondo si scatenano guerre e violenze, siamo veramente fortunati a poter coltivare questi preziosi angoli di Pace. A nome di tutto il gruppo educativo e del Consorzio Parsifal – continua la coordinatrice – auguro a Voi famiglie un Natale ed un Nuovo Anno pieni di quei sorrisi che ci avete donato in questi tre giorni»

La Dirigente del Dipartimento Cultura e Benessere Sociale, Anna Maria De Filippis, che da sempre crede fortemente nelle potenzialità di questo servizio, ha così commentato: «Se penso al Nido di qualche anno fa, da dove siamo partiti, mi vengono in mente volti perplessi all’idea che si potesse fare a meno dell’utilizzo di seggioloni, passeggini, box, girelli, sdraiette e quanto di più contenitivo possa esistere per tenere i bambini fermi e tranquilli. Oggi il Nido è un posto ricco di materiali naturali, senza più plastica, dove le bambine ed i bambini hanno la possibilità di esprimersi e dirigersi liberamente e in sicurezza verso ciò che davvero li attrae. La loro crescita è accompagnata in un modo molto più naturale, e questo grazie alla formazione continua del personale. Questo Dipartimento continuerà a impegnarsi affinché ciò sia sempre possibile. Bisogna continuare a migliorarsi con umiltà e dedizione, due carte che al gruppo educativo del Nido non mancano di certo. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale del Consorzio e Comunale».

Il Nido di Gaeta augura a tutta la Città serene e gioiose Feste!