Patente revocata e senza assicurazione, denunciato

Nel corso del pomeriggio del 11 marzo c.a. a Sezze (LT), i Carabinieri della locale Stazione, deferivano in stato di libertà un cittadino classe 66 residente a Latina per guida senza patente e assicurazione nonché per minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il predetto, durante un controllo alla guida della sua autovettura, veniva trovato con patente di guida revocata e senza assicurazione.

Durante le fasi di identificazione, lo stesso andava in escandescenza proferendo frasi offensive e ingiuriose nei confronti dei militari operanti.

L’autovettura veniva sottoposta a sequestro e affidata alla ditta del soccorso stradale.