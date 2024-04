Si finge agente della Polizia Postale per farsi accreditare quasi 25mila euro, denunciato per tentata truffa

In data 30 marzo c.a. a Fondi (LT), i Carabinieri della locale Tenenza, a conclusione di indagini scaturite dalla denuncia – querela sporta in data 15 novembre 2023 da cittadino classe 78 residente a Fondi (LT), hanno deferito in stato di libertà, per il reato di tentata truffa, un cittadino classe 72 residente anch’egli a Fondi (LT).

Il prevenuto, simulando di essere un’agente della Polizia Postale, ha tentato, attraverso artifici e raggiri, di farsi accreditare su un conto corrente postale a lui intestato, la somma di euro 24.860,00, facendo credere alla parte offesa che lo spostamento di denaro era necessario per metterlo in sicurezza da vari tentativi di accesso al conto corrente della vittima, da parte di ignoti, di fatto mai avvenuti.