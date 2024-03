Sono quattro le aziende del Lazio premiate ai Credit Reputation Award 2024: Birimport, Eco Liri, HTR Bonifiche e Image Line

Milano, 21 marzo 2024 – Si sono svolti oggi i Credit Reputation Award organizzati da Centrale Risk destinati a riconoscere la puntualità verso il sistema bancario delle aziende candidate analizzando, con un modello valutativo, i dati di Centrale Rischi di Banca d’Italia. Nel ricco consesso di imprese, si sono distinte quattro aziende del territorio laziale, attive in molteplici settori e di dimensioni e industry diverse.

Sono Birimport di Roma, attiva in tutta Italia nel commercio all’ingrosso e al dettaglio, on line, di bevande: vini, birre, bollicine, distillati, acque e bibite con quasi 40 anni di esperienza nel settore Ho.Re.Ca.; Eco Liri di San Giorgio a Liri (FR) con i suoi 6 centri distribuiti nella regione di vendita auto e assistenza legata alla mobilità, grazie ad una completa gamma di servizi che va dal noleggio all’assistenza tecnica, dalla fornitura dei ricambi alle revisioni, dagli articoli finanziari a quelli assicurativi; HTR Bonifiche di Roma che dal 2003 restituisce alla comunità siti contaminati, rimuovendo strutture ed elementi in amianto e non solo; e infine la sempre romana Image Line, AgroDigital Hub con i suoi servizi per l’agricoltura connessi alle tecnologie digitali e al marketing.

“Siamo davvero onorati di vedere crescere l’attenzione delle aziende a una gestione degli affidamenti puntuale, responsabile e sostenibile e, in parallelo, rapporti con gli istituti di credito più solidi e trasparenti come dimostrano queste imprese, che sono solo un piccolo campione delle eccellenze della regione” commenta Massimiliano Bosaro, CEO di Centrale Risk. “Non c’è settore escluso: e siamo certi che l’avere meritato questo award servirà da ulteriore boost per l’attività di ogni impresa assegnataria, per farsi riconoscere da banche, clienti e dal mercato proprio in virtù della serietà comprovata da ognuna di loro”.