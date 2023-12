“Xavon. Il ragazzo non vaccinato. Esistenza stravolta”, la nuova opera di Alan Paccagnella

Casa Editrice: Rossini Editore

Collana: Narrativa Rossini

Genere: Narrativa/Distopico

Pagine: 324

Prezzo: 15,99 €

«La maggior parte della gioventù italiana in circolazione, oggi, non può più contare su esempi genitoriali. È un incontrovertibile dato di fatto e una dimostrazione eclatante s’è avuta in occasione della campagna vaccinale. Pochi hanno resistito. La scelta di spingere i figli alla difesa di intoccabili diritti sarebbe stata troppo laboriosa e s’è dunque valutato fosse meglio consegnarli in pasto alla scienza. Già, in sintesi, hanno privilegiato la possibilità di assassinarli pur di non far perdere loro l’opportunità di frequentare cinema e ristoranti. Questo libro è quindi anche per quelle maldestre banderuole, perché possano vagliare che il parere di chi li ha messi al mondo non è sempre esatto, anzi, forse quasi mai»: “Xavon. Il ragazzo non vaccinato. Esistenza stravolta” è il grido di ribellione di Alan Paccagnella, che attraverso la storia del suo protagonista ha voluto veicolare il suo messaggio, consapevole di poter suscitare opinioni contrarie e anche diversi fastidi. Siamo in un paese libero, e per questo motivo Rossini Editore ha deciso di dare voce a chi non ha accettato di sottoporsi al vaccino durante il periodo del Covid19. Sebbene sia una storia di finzione, è chiaro che l’autore abbia voluto esprimere, attraverso il filtro letterario, il proprio punto di vista su una questione spinosa, che ha comunque diviso l’opinione pubblica italiana. In questa vicenda incontriamo Xavon (il cui nome, letto al contrario, risulta decisamente emblematico), un giovane padre che non riesce ad accettare i dettami della campagna vaccinale; come prima conseguenza del suo personale atto di rivolta egli perde il lavoro e poi, nel corso dei mesi, purtroppo comincia anche a perdere il senno. Egli, infatti, inizia a vedere complotti ovunque, arrivando anche a pensare di essere spiato; le sue rimostranze su giornali e social network vengono ignorate ed egli si sente sempre più vittima di una cospirazione che, secondo alcune sue fonti, proviene da molto in alto. Alan Paccagnella racconta della discesa all’inferno di Xavon, della sua follia alimentata da una pandemia che ha gettato tutti nell’angoscia più nera; il giovane riesce a riprendersi solo grazie alla sua fede, ed è così che accoglie un’importante missione: sventare un complotto che proviene dalle alte sfere della politica, e che potrebbe portare a tragiche conseguenze. In questo romanzo non si bada al politicamente corretto, non si edulcora niente e si va sempre dritto al punto, senza censurarsi; alla fine restano tante domande, che portano comunque a riflettere sulla complessità della condizione umana.

Contatti

https://www.facebook.com/elpaky89

https://m.youtube.com/channel/UCflB9NQQWSOivvkfB7694UQ