Mitrano (FI): azzerare l’aliquota IRPEF per le fasce sociali più deboli

Roma, 16 dicembre 2023 – La Commissione Bilancio della Regione Lazio ha licenziato la legge di Bilancio e la legge di stabilità recuperando, dopo anni, la sua autorevolezza.

“Questo è un segnale di grande rispetto verso i cittadini – commenta soddisfatto il consigliere regionale del Lazio Cosmo Mitrano – e dimostra l’impegno della regione per il benessere delle persone comuni. Abbiamo raggiunto – prosegue il consigliere di Forza Italia – un accordo anche con le sigle sindacali per azzerare l’aliquota dell’addizionale IRPEF per i redditi fino a 28.000 euro e in forma di esenzione per i redditi da 28.000 a 35.000 euro. Questo rappresenta un chiaro segnale di attenzione verso i redditi più bassi e le fasce più fragili della società, dimostrando l’impegno della regione a supportare i suoi cittadini”.

Il consigliere regionale Mitrano sottolinea l’importanza di questo accordo per le fasce sociali più deboli. “Obiettivo è quello di azzerare l’aliquota addizionale per queste fasce deboli e di alleviare la pressione fiscale su di loro”.

Mitrano ha inoltre ribadito che il suo partito, Forza Italia, si conferma sempre attento e sensibile alle esigenze delle fasce sociali più fragili e vulnerabili e che l’accordo raggiunto è un passo importante nella giusta direzione per garantire un futuro migliore per tutti.

“Ora – conclude Mitrano – si va in aula con la fiducia che le decisioni prese avranno un impatto positivo sulla vita dei cittadini della regione”.