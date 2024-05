Questura di Latina: intensificati i controlli a Fondi. Espulso un cittadino del Gambia

La Polizia di Stato – Questura di Latina, nel corso dei potenziati servizi volti a prevenire attività criminose riconducibili a soggetti irregolarmente soggiornanti sul territorio italiano, nella giornata di martedì a Fondi ha effettuato una specifica attività di controllo, all’esito della quale un 35enne cittadino del Gambia è stato accompagnato in ufficio per ulteriori, approfonditi, accertamenti finalizzati a verificare la sua legittimità a permanere sul Territorio Nazionale.

È quindi emerso che lo stesso era gravato da un provvedimento di espulsione del Prefetto di Frosinone del 2021.

Alla luce di tali evidenze lo stesso è stato proposto per una nuova espulsione al Prefetto di Latina, che provvedeva nell’immediatezza, con successivo trasferimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari Palese per le conseguenti procedure di rimpatrio.