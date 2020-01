Fondi, arrestato giovane sorpreso con marijuana ed hashish

I carabinieri della tenenza di Fondi hanno tratto in arresto oggi, nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, un 28enne del luogo poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizioni personale e locale, di complessivi grammi 5 circa di “marijuana”, grammi 6 circa di “hashish”, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente nonché della somma in contanti di euro 120, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente, il materiale rinvenuto e il denaro sono stati sottoposti a sequestro mentre l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, ove rimarrà ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna.