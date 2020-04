Formia, denunciata una donna per indebito utilizzato di carte di credito

Il 17 aprile 2020, in Formia, a conclusione di specifica attività di indagine, i militari della locale Stazione deferivano in stato di libertà una donna 56enne, la quale al termine delle attività compiute da quel Comando arma, veniva riconosciuta da un uomo essere la persona che, fraudolente si procurava un ingiusto profitto utilizzando illecitamente n. 2 carte di credito, precedentemente a lui sottratte, dalle quali, in piu’ occasioni, sottraeva delle somme di denaro per un importo complessivo di € 200,00 (duecento) per acquisti di vario genere.