Sabato 4 gennaio 2020 ore 19:30, presso il Villaggio Don Bosco, nell’ambito di “Villaggio Natalizio 2019 donboscoformia.it”, il giovane gruppo teatrale del Centro Socio Culturale Trivio porta in scena “Quel dono…A Natale” per la regia di Gianluca Lombardi.

I piccoli e grandi attori, diretti da Gianluca Lombardi e supportati dal presidente del Centro Socio Culturale Trivio Luigi Saraniero, danno vita ad un libero adattamento de “il Dono di Natale” di Edoardo De Filippo, una commedia in un atto unico scritta nel 1932, basata sulla novella “The gift of the Magi” di O. Henry, inscenata la prima volta al Teatro Sannazzaro di Napoli il 4 febbraio 1934 dalla compagnia teatrale “Teatro umoristico ” e che non è mai stata pubblicata.

A coinvolgere il pubblico una serie di gag e risate all’interno di due povere famiglie alle prese con la preparazione delle feste di Natale.



“Si tratta –sottolinea il regista Gianluca Lombardi-di poter riscoprire, attraverso il racconto di una esilarante vicenda familiar, uno dei simboli per eccellenza del Natale, il dono, inteso come regalo e presente ma anche come stare insieme, collaborare sostenersi ed amarsi”.

Gli attori, come già fatto a Trivio lo scorso 28 dicembre, non mancheranno di mostrare il lato umano e ridendo e giocando, accompagneranno il pubblico verso un finale a sorpresa ovvero a svelare l’essenza di “Quel dono…A Natale”La delegata alla comunicazione de il Centro Socio Culturale Trivio.