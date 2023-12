Capodanno 2024: tutti gli eventi nel Golfo di Gaeta

Il Golfo di Gaeta si prepara a celebrare il nuovo anno con una serie di eventi coinvolgenti che promettono di rendere indimenticabile il Capodanno. I vari comuni si preparano ad offrire una vasta gamma di attività e spettacoli che intratterranno residenti e visitatori. Tra le attrazioni più attese ci sono spettacoli musicali dal vivo e spettacolari fuochi d’artificio che illumineranno le piazze principali, creando un’atmosfera festosa e vibrante per accogliere il nuovo anno.

Il 31 dicembre a Gaeta, dalle 18, la piazza Cardinal De Vio diventerà il palcoscenico del “Capodanno Vintage”, un evento organizzato da Butterfly Animazione. La vocalist Loredana Volio, accompagnerà i dee-jays Erasmo Pannone, Vdj Ciancia e Mario Miele nell’intrattenimento del pubblico per l’intera serata.

Successivamente, alle 23:30, l’attesa per il nuovo anno sarà animata dal Countdown con “Capodanno sul Mare” in via Bausan. Dee-jays come Nino Carollo, Piergiorgio D’Arpino, Marcello Marotta e Gafas, affiancati dalla vocalist Voice Danila, terranno uno spettacolo che si protrarrà fino alle 5 del mattino seguente . Un programma coinvolgente e ricco di musica che promette di rendere la serata di Capodanno a Gaeta indimenticabile.

A Formia, il Capodanno sarà una festa di musica straordinaria. Largo Paone si trasformerà in una discoteca all’aperto per due serate indimenticabili. Dalle 23:30 di domenica 31 dicembre, vari artisti si esibiranno, dalla Zanzibar Band alla cantautrice Tania Frison, con il suo elettro pop-dance ispirato agli anni ’80 e agli elementi musicali elettronici.

Il palco accoglierà anche il Ritmo ’90 con i dj Bibi Gismondi e Monia Di Giovanni, oltre al consolidato duo Gigio Rosa e Gigi Soriani con il loro show “Vip Party”. Un divertimento adatto a tutti, con musica coinvolgente per grandi e piccoli, con il supporto del dj locale Ulisse Marciano. Il 1° gennaio alle 21:00, il pubblico festeggerà l’arrivo del nuovo anno con gli Zero Assoluto, famoso duo musicale italiano, che celebreranno i loro 20 anni di carriera accompagnando il pubblico con le loro canzoni.

Il momento culminante sarà uno spettacolo pirotecnico straordinario curato da Innovation Fireworks, che prenderà vita alle 23:30 sul molo foraneo del porto di Formia.

L’atmosfera festosa del Capodanno prenderà vita a Scauri in Piazza Sant’Albina con l’evento “Capodanno che Balla”. A partire dalle 23, l’intrattenimento sarà variegato e coinvolgente.

Il programma includerà un eclettico mix di spettacoli, tra cui il Dj set di Yuri Costanzo e Pio Cerato, con la partecipazione speciale di O’Cines e la presentazione affidata a Monica Carofano di Rav. Lo spettacolo “Fiesta Brasil” catturerà l’energia e la passione della cultura brasiliana, il Fire Drummer Show di Mario Ciacciarella aggiungerà un tocco di magia al ritmo della serata e il “Grande Viaggio negli Anni ’90”, sarà un tributo alle indimenticabili icone della musica dance di quegli anni, con la partecipazione delle Nathalie AArts from Soundlovers e Kim LuKas. L’evento sarà impreziosito dal Dj set di Valerio Roncone e Gabry P., garantendo un mix coinvolgente di musica e divertimento.

A Sperlonga, il Capodanno andrà in scena in Piazza Europa a partire dalle 23. La tradizione continua da oltre 40 anni in questa splendida piazza, offrendo un’esperienza unica sotto le stelle con un’atmosfera carica di musica in collaborazione con Remix Sound. La vocalist Sissi Voice si esibirà insieme al DJ Mirko Soulful Pasquarelli, per una serata di intrattenimento che accompagnerà i presenti verso l’inizio del nuovo anno.