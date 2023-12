Capodanno a Formia, tutti gli eventi

Il Capodanno a Formia sarà all’insegna della grande musica. La piazza di Largo Paone a Formia si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con due serate imperdibili.

Domenica 31 dicembre dalle ore 23.30, la tradizionale location adibita ai grandi eventi ospiterà sul palco diversi artisti che si alterneranno tra loro: da Zanzibar Band alla cantautrice di Latina Tania Frison – con il suo stile inconfondibile elettro pop-dance le cui sonorità sono ispirate al synth-pop anglosassone degli anni ‘80, ma anche ai musical e all’elettronica – al Ritmo ‘90 con i dj Bibi Gismondi e Monia Di Giovanni vocalist, al collaudato duo formato da Gigio Rosa (speaker e vocalist radio-tv) e Gigi Soriani (dj producer), protagonisti assoluti con il loro rodato format show live “Vip Party”, che da anni infiamma piazze, spiagge, eventi top e party vari. Una formula di divertimento adatta a tutti, che parte da un dj set animato con l’intenzione di coinvolgere tutti: grandi, piccoli, ragazzi e famiglie. Nelle vesti di supporter anche il dj locale Ulisse Marciano, altro protagonista del “mondo della notte” con le sue perfomance live.

Una chiusura di fine anno tra musiche, suoni e balli, aspettando la mezzanotte per proseguire in un viaggio musicale al ritmo dei grandi successi italiani ed internazionali, in una notte di sano divertimento, per dare il benvenuto al 2024.

La sera del 1° gennaio alle ore 21.00 si festeggerà l’arrivo del nuovo anno sulle note degli Zero Assoluto, grandi protagonisti della musica italiana, che accompagneranno il pubblico con le loro canzoni per celebrare i 20 anni di carriera che ricorrono proprio quest’anno. Il duo capitolino composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, amici dai tempi del Liceo Giulio Cesare di Roma, ci trascineranno sulle note dei loro brani più celebri ,‘Semplicemente’ a ‘Svegliarsi la mattina’, ‘Sei parte di me’, ‘Cos’è normale’ (feat. Tiromancino) e ai più recenti ‘Fuori noi’ (feat. Gazelle), Astronave’ e ‘Sardegna’. I loro pezzi, ascoltati da tutte le generazioni, faranno da preludio al grande spettacolo dei fuochi pirotecnici di scena al molo foraneo del porto di Formia a cura di Innovation Fireworks, che inizieranno alle ore 23.30.

Tre appuntamenti assolutamente da non perdere, che rientrano nell’ambito del ricco programma di ‘Natale a Formia’, la manifestazione che sta riscuotendo un grande successo, sia come numeri che come apprezzamenti, da parte sia dei cittadini che dei visitatori attraverso un’offerta variegata di spettacoli per tutto il periodo delle feste.

“Vi aspettiamo numerosi in piazza Largo Paone per salutare il 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno con due serate di grande musica e con l’atteso spettacolo dei fuochi pirotecnici in un clima di spensieratezza ed allegria – commenta il sindaco Gianluca Taddeo – I motivi per trascorrere il Capodanno a Formia non mancheranno per tutte le età, ma un ringraziamento anticipato va a tutti i partner istituzionali e privati, alle forze dell’ordine, che hanno collaborato per la macchina organizzativa e il mio sincero augurio che siano due eventi che regalino entusiasmo e divertimento con il concerto degli Zero Assoluto, che rappresenta sicuramente il clou”.