Davide Donadio ci offre una riflessione sul senso dell’esistenza attraverso un racconto esilarante

Casa editrice: La Clessidra Editrice

Genere letterario: romanzo/narrativa

Pagine: 304

Prezzo: 19,50 €

Codice ISBN: 978-8894706888

“Asian girls” di Davide Donadio è un romanzo che può essere suddiviso in tre parti principali che rappresentano le tappe del protagonista in un viaggio insolito. Il professor Bimko attraversa infatti la Cina, la Corea e il Giappone alla ricerca della donna perfetta, per poi concludere la sua esperienza al monte Fuji, dove affronta una profonda riflessione sulla vita e sull’impatto che le persone possono avere sul nostro cammino. “Un pomeriggio Bimko decise di uscire un po’ da Tokyo e di andare ad ammirare il Fuji, uno dei luoghi che amava di più. Non era intenzionato a scalare la montagna o ad arrivare alle pendici del monte. Amava vedere il Fuji da una prospettiva distante, cogliendo da lontano l’immagine di quel cono quasi perfetto. Aveva scoperto un angolino solitario da dove vederlo. Lontano dai flussi turistici, la montagna sacra era come disegnata nel cielo intenso di inizio autunno. Fortunatamente le prime nevi avevano imbiancato la cima, restituendolo nel pieno del suo splendore. Bimko passeggiava lungo una strada di campagna, con l’immagine disegnata del Fuji sullo sfondo. Gli tornava in mente la prima volta che aveva visto quel monte tanto famoso, ormai tanti e tanti anni prima. La vista del Fuji lo faceva sentire in pace, ma anche solo. Le cose da fuori si vedono meglio. La vista del Fuji da lontano, una lontananza non così eccessiva da evitare di percepirlo nella sua interezza e nitidezza, era dunque una visione d’insieme che aiutava a cogliere meglio l’essenza della montagna” scrive Davide Donadio nelle ultime pagine del suo libro. Tuttavia nel libro non c’è il racconto di un semplice viaggio nel senso tradizionale del termine. L’autore, con la sua abilità narrativa, ci trasporta in un’Asia che è al tempo stesso reale e onirica. Attraverso una serie di personaggi unici e curiosi, come Li Qing, lo Sgargiante, Midori e Jin, ci troviamo immersi in una dimensione parallela e incantata. Veniamo guidati alla ricerca dell’io interiore e del senso dell’esistenza nel mondo in modo del tutto inaspettato. In “Asian girls”, Davide Donadio ci invita dunque a conoscere mondi nuovi e sconosciuti, ma anche ad esplorare noi stessi. Nei paesaggi affascinanti dell’Asia si nascono profonde riflessioni sulla vita, sull’amore, sulla felicità e sulla nostra connessione con gli altri. Le esperienze che Bimko vive durante il suo viaggio si rivelano vere e proprie lezioni di vita, che ci spronano a guardare al nostro cammino con occhi diversi. Questo romanzo è un invito a lasciarci catturare dall’ignoto e ad abbracciare la bellezza dell’incertezza. È anche un’esortazione a prendere i rischi che l’esistenza ci pone davanti, affrontando le sfide e cercando di scoprire chi siamo veramente.

Maria Rosaria Grifone

