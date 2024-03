Favole di Gusto 2024, a Gaeta la II edizione

Gaeta ha dato il via alla seconda edizione di “Favole di Gusto”, un evento che celebra le tradizioni culinarie locali, seguendo le orme di “Favole di Luce”. Nel pomeriggio del 2 marzo, dopo il classico rituale del taglio del nastro del sindaco, il pubblico ha potuto assistere al suggestivo spettacolo danzante “Le farfalle”.

Per quattro weekend, dal 2 al 24 marzo, i vicoli di Via Indipendenza, Via Buonomo e le piazze della città saranno animati da un’ampia varietà di prelibatezze, tra cui tielle, votapiatto e altre delizie gastronomiche tipiche di Gaeta, che verranno presentate anche negli show cooking dal vivo, con la partecipazione di chef e ristoratori locali.

Oltre al cibo, l’evento offre spettacoli di danza, performance artistiche e attrazioni per i più piccoli, garantendo un’esperienza di intrattenimento variegata. Un tuffo nelle antiche e suggestive vie di Gaeta, immersi in tutto ciò che il panorama artistico e gastronomico della città ha da offrire.

Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, si è mostrato soddisfatto e fiducioso riguardo a questa edizione, sottolineando il contributo di “Favole di Gusto” alla destagionalizzazione e alla candidatura di Gaeta come Capitale Italiana della Cultura 2026. L’evento offre un’ottima opportunità per scoprire i piatti storici della città e apprezzare l’artigianato locale, grazie alla presenza di mercanti, ristoratori e artigiani determinati a preservare le tradizioni gaetane.