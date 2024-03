Il 2 marzo 2024, in Fondi, i Carabinieri della locale Tenenza, hanno dato esecuzione, all’interno di un’azienda del posto, ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di un escavatore del valore di euro 50.000 circa, così come disposto dall’A.G. nei confronti del legale rappresentante della società, per il reato di cui all’art. 646 C.P. (appropriazione indebita).