Formia, al via da lunedì 8 gennaio i lavori di ripristino del manto stradale di Via Vitruvio

Prenderanno il via nella giornata di lunedì 8 gennaio 2024 e fino a venerdì 12, i lavori di ripristino del manto stradale in via Vitruvio, nel tratto compreso tra l’intersezione tra via Nerva e Largo Paone. Il ripristino, già programmato da tempo e che interessa la parte centrale di Formia, attiene al completamento dei lavori di potenziamento della rete realizzati da e-distribuzione. Lato comune di Formia c’è anche il tema del miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale di una delle arterie maggiormente trafficate.

La manutenzione complessiva delle strade rientra in una vasta ottica di riqualificazione da parte dell’amministrazione comunale, al fine di rendere Formia una città accogliente, vivibile e moderna e che sarà oggetto di interventi su tutto il territorio comunale nel corso di questo anno.

Il divieto di sosta ed il divieto di circolazione veicolare interesseranno soltanto il tratto di via Vitruvio, oggetto di intervento e quindi tra via Nerva e Largo Paone seguendo questi orari:

Divieto di sosta

Da lunedì 08 a venerdì 12 gennaio dalle ore 07:00 alle ore 17:00

Divieto di circolazione:

lunedì 08 e martedì 09 gennaio dalle ore 08.30 alle ore 17:00

da mercoledì 10 a venerdì 12 gennaio dalle ore 07:00 alle ore 17:00

“Ci scusiamo anticipatamente per gli eventuali disagi arrecati ringraziando la cittadinanza per la fattiva collaborazione e si raccomanda di prestare la massima attenzione per limitare eventuali disservizi”, hanno dichiarato il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore ai Lavori Pubblici Eleonora Zangrillo.