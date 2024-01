Formia, presunta “mala movida”: convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza

A seguito di segnalazioni su asseriti episodi di presunta “mala movida”, prontamente questa mattina il Prefetto di Latina Maurizio Falco ha nuovamente convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza, nonostante che precedenti riunioni, sulle medesime problematiche, si fossero già tenute il 29 dicembre ed il 3 gennaio scorsi.

Tutti i partecipanti convocati al tavolo, compreso il Questore di Latina Raffaele Gargiulo e tutte le forze dell’ordine, hanno attentamente esaminato i possibili rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione di eventi particolari, ricorrenze o altre circostanze che possono dar luogo ad assembramento di persone.

Dall’analisi condotta nel corso dei ripetuti incontri è emerso che – per effetto delle Ordinanze emesse dal sindaco di Formia, grazie alla preziosa sinergia e condivisione con le forze territoriali e al lavoro di monitoraggio e controllo assicurato costantemente da tutte le forze dell’ordine – l’attuale situazione di c.d. movida risulta allo stato gestibile in quanto riconducibile ad ordinarie aggregazioni di giovani e, pertanto, non sintomatiche in concreto di episodi di microcriminalità o di pericolosità pubblica.

Ad ogni modo, il controllo della movida nella Città di Formia rimane costantemente attenzionato dal sindaco Gianluca Taddeo, dal Prefetto Falco e dal Questore Gargiulo tra i quali permane una continua ed ininterrotta interlocuzione per creare e preservare una fitta rete di prevenzione e di protezione sociale.